ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за поведение болельщиков

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наложил штрафы по $10 тыс. на футбольные федерации Мексики и Сербии за поведение болельщиков из их стран на матчах чемпионата мира, который в настоящее время проходит в России. Об этом сообщает газета El Pais.

Сербия была оштрафована из-за группы фанатов, которые развернули оскорбительный баннер политического содержания на матче сборной республики с Коста-Рикой, который состоялся в Самаре 17 июня.

Мексиканскую футбольную федерацию привлекли к ответственности из-за слова puto, которое имеет гомофобное значение. Фанаты выкрикивали его на матче Мексика — Германия 17 июня, когда немецкий вратарь Мануэль Нойер вводил мяч в игру.

Представитель Национального дома болельщиков Мексики Хавьер Руиз Галиндо заявил Би-би-си, что слово, которое выкрикивали мексиканские фанаты, можно трактовать по-разному. «Это необязательно означает желание оскорбить кого-либо. Но нас неоднократно просили не делать этого, поэтому нам следует соблюдать эти просьбы», — говорил он.

Чемпионат мира по футболу проходит в России до 15 июля в 11 городах.