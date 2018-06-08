ООН увеличила прогноз производства зерновых в этом году

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) увеличила свой прогноз по мировому производству зерна на 2018 год до 2 610 млн тонн.

"Учитывая пересмотр этого месяца в сторону повышения на 7,5 млн т, прогноз мирового производства пшеницы составляет 754,1 млн т. Этот прирост ожидается, главным образом, за счет Аргентины, а также Канады и Соединенных Штатов, где улучшение погодных условий позволило скорректировать планы на урожай, соответственно, озимой и яровой пшеницы. Опубликованы официальные оценки по Индии за последние годы указывают на более высокие, чем ожидалось ранее, объемы производства, что также позволяет просмотреть прогноз производства в сторону повышения", - говорится в отчете FAO.

По фуражных зерновых прогноз мирового производства на текущий год был пересмотрен в сторону снижения на 5,2 млн т и составляет 1 345 млн т, что на 3,2% (44,3 млн т) меньше рекордно высокого уровня 2017 года. Снижение главным образом касается прогнозов производства сорго, которое уменьшено в Судане и Соединенных Штатах Америки.

Прогноз мирового производства кукурузы в 2018 году снижен до 1 046 млн т. Он был пересмотрен по Китаю (из-за сокращения посевных площадей в связи с переходом фермеров на выращивание более прибыльных культур) и Бразилии, где затяжная засуха может привести к сокращению посевных площадей и уменьшению второго урожая. Ожидается, что это сокращение будет почти полностью компенсировано за счет лучших урожаев в Украине, США и РФ.

Майский прогноз FAO по производству риса увеличен на 0,7 млн т до 511,3 млн т, что на 1,3% выше рекордного объема 2017 года. Это обусловлено улучшением перспектив на урожай в Индии.

В новом докладе FAO приводятся последние прогнозы по потреблению зерновых культур, которое, как ожидается, достигнет рекордно высокого уровня в следующем году. Общий объем потребления зерновых в 2018-2019 году достигнет рекордного уровня 2 646 млн тонн, что на 1,2% больше по сравнению с 2017-2018 годом.

Прогноз по мировым запасам зерновых на конец сезонов в 2019 году был пересмотрен в сторону повышения на 5% в мае до 772 миллионов тонн, причем большая часть этого пересмотра отражает существенное повышение исторических оценок запасов кукурузы в Китае. Однако, несмотря на ежемесячный рост, мировые запасы зерновых снизятся на 5,4% по сравнению с уровнем открытия сезонов.

Новые оценки указывают на относительно высокое соотношение уровня мировых запасов зерновых к потреблению в 28,5%, хотя это несколько ниже по сравнению с сезоном 2017/18 года.