ФАО повысила прогноз по мировому производству зерна в 2018 году

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) повысила свой прогноз по глобальному производству зерновых на 2018 год - до 2,601 млрд тонн, главным образом вследствие повышения прогнозов на урожай пшеницы в Канаде и Китае. Тем не менее, новый прогноз остается на уровне на 2,1% ниже рекордного уровня 2017 года.

Согласно выпуску "Сводки ФАО спроса на зерновые и предложения зерновых", опубликованному в четверг, ожидается, что глобальный объем производства риса в этом году превысит прошлогодний рекордный показатель на 1,3%, достигнув 513 млн тонн.

Мировое производство пшеницы в 2018 году прогнозируется на уровне около 728 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем в предыдущем году. В Северном полушарии ведутся посевные работы озимой пшеницы, сбор урожая которой намечен на 2019 год, в то время как в Европейском союзе, США и Индии в целом выгодные для производителей цены будут стимулировать расширение посевных площадей.

Согласно прогнозам, объем производства фуражного зерна в мире составит 1,360 млрд тонн, что на 2,2% меньше, чем в 2017 году. В странах Южного полушария в настоящее время проходят посадки фуражного зерна, и ранние прогнозы указывают на расширение посевных площадей кукурузы в Южной Америке.

Мировое потребление зерновых вырастет на 0,2% до рекордных 2,653 млрд тонн, чему будет способствовать рост спроса на корма и промышленное использование кукурузы, особенно в Китае и США, прогнозирует ФАО. Предполагается, что потребление пшеницы в качестве продукта питания вырастет на 1%, а риса - на 1,1%.

ФАО ожидает, что мировые запасы зерновых в конце сезонов в 2019 году достигнут почти 762 млн тонн, что примерно на 6,5% ниже их рекордного уровня на момент открытия сезонов. Согласно прогнозам, общий объем запасов фуражного зерна снизится впервые за шесть лет, тогда как запасы пшеницы снизятся на 4,5%. Мировые запасы риса, напротив, возрастут на 2,6% до 176,6 млн тонн.

В настоящее время ожидается, что международная торговля зерновыми культурами снизится на 1,1% по сравнению с рекордным уровнем 2017/18 года, причем торговля как пшеницей, так и рисом. Мировой товарооборот фуражным зерном по-прежнему будет оставаться близким к рекордному уровню прошлого года - около 195 млн тонн, при этом товарооборот кукурузы увеличится, а доля сорго в общем товарообороте будет снижаться.