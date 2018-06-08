Ряд стран НАТО принял декларацию об усилении восточного фланга

Страны "Бухарестской девятки" приняли совместную декларацию для июльского саммита НАТО в Брюсселе об усилении присутствия Альянса на восточном фланге.

В польской столице в пятницу проходит саммит "Бухарестской девятки" — стран восточного фланга НАТО.

"Только что мы приняли совместную декларацию для саммита НАТО в Брюсселе", - сказал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции. "Надеюсь, что сегодняшняя декларация и наша сходная позиция поможет принять решения на будущем саммите в Брюсселе", - добавил он.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис пояснил, что в декларации говорится о том, что "мы должны мы усилить восточный фланг НАТО — усиление присутствия НАТО на восточном фланге — на пространстве морском, сухопутном, воздушном и в пространстве кибернетическом".

"Нет других вариантов, как усиление присутствия НАТО для противостояния угрозам", - сказал он.

Также президент Румынии заявил, что участники варшавской встречи "подчеркнули, что будем поддерживать нынешний подход НАТО в отношении России".