Последнее обновление: 12.12.2017 18:11

Столтенберг останется генсеком НАТО до 2020 года

Категории: НАТО

Йенс Столтенберг останется в должности генерального секретаря НАТО до 2020 года. Такое решение было единогласно принято на заседании Североатлантического совета во вторник, 12 декабря, сообщается на сайте организации.

Срок полномочий Столтенберга должен был истечь 30 сентября 2018 года.

"Союзники поздравляют генерального секретаря и полностью уверены в его способности продолжать свою добросовестную работу, нацеленную на повышение готовности НАТО к вызовам безопасности XXI века", - говорится в сообщении.

Столтенберг был избран генсеком НАТО в 2014 году, сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. 58-летний дипломированный экономист возглавлял правительство Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах. В своей политической карьере он, кроме прочего, также занимал пост министра финансов и министра торговли и промышленности.

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