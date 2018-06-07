НАТО хочет обеспечить потенциал реагирования на любую угрозу

Североатлантический альянс хочет обеспечить себе возможности реагировать на "любую угрозу с любого направления", заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая первое пленарное заседание министров обороны стран НАТО.

Перед началом заседания Столтенберг поприветствовал министра обороны США Джеймса Мэттиса.

"Сегодня мы примем дальнейшие решения по укреплению альянса, по обеспечению нашего коллективного сдерживания и обороны. Мы будем адаптировать нашу командную структуру, повышать готовность наших сил и увеличивать их способность к быстрому усилению, когда это необходимо", - сообщил он в кратком обращении перед тем, как прессу вывели из зала.

"Мы обеспечим, чтобы мы были готовы противостоять любой угрозе с любого направления", - сказал он.