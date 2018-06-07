Последнее обновление: 07.06.2018 18:11

НАТО хочет обеспечить потенциал реагирования на любую угрозу

Североатлантический альянс хочет обеспечить себе возможности реагировать на "любую угрозу с любого направления", заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая первое пленарное заседание министров обороны стран НАТО.

Перед началом заседания Столтенберг поприветствовал министра обороны США Джеймса Мэттиса.

"Сегодня мы примем дальнейшие решения по укреплению альянса, по обеспечению нашего коллективного сдерживания и обороны. Мы будем адаптировать нашу командную структуру, повышать готовность наших сил и увеличивать их способность к быстрому усилению, когда это необходимо", - сообщил он в кратком обращении перед тем, как прессу вывели из зала.

"Мы обеспечим, чтобы мы были готовы противостоять любой угрозе с любого направления", - сказал он.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование