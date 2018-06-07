ЦБ предрек России санкции и стагнацию

Темпы экономического роста в России в ближайшие три года останутся вдвое ниже мировых, введенные Западом санкции сохранятся, ограничивая приток иностранного капитала, без которого полагаться придется лишь на внутренние ресурсы.

Такие предпосылки заложил Банк России в проект "Основных направлений развития финансового рынка" до 2022 года, пишет finanz.ru.

Существенного ускорения российской экономики не предвидится, прогнозирует ЦБ: ВВП, как и сейчас, ограничен планкой в 1,5-2% ежегодного роста. Это вдвое меньше, чем растет мировая экономика в среднем (3,8%), в 3,5 раза ниже показателя Китая (6,6%), в 1,5-2 раза медленнее, чем растут развитые страны (США - 2,9%, Германия - 2,5%, Испания - 2,8%) и даже страны бывшего СССР (Украина - 3,1%, Казахстан - 3,2%, Эстония - 3,9%, Латвия - 4%, Грузия - 4,5%).

Ограничивает экономический рост демографическая ситуация, объясняет ЦБ: население стареет, а доля пенсионеров растет. Это создает нагрузку на пенсионную систему, тогда как отсутствие в стране развитой системы пенсионных фондов и страховых компаний "ограничивают возможности экономики по трансформации сбережений в долгосрочные инвестиции, столь необходимые для устойчивого роста".

"Приток иностранных инвестиций в последние годы существенно замедлился из-за ограниченности доступа к внешним рынкам", - констатирует центробанк, добавляя, что санкции могут остаться в силе в ближайшие три года.

"В результате "доступ к внешним источникам может быть ограничен", и полагаться придется "развитие внутренних источников финансирования".

Источники эти невелики: стагнация экономики сдерживает возможности экономических субъектов "осуществлять сбережения", которые являются базой для инвестиций.

Кредитные ресурсы также останутся относительно дорогими: переход к нейтральной денежной политики, который заключался в снижении процентных ставок, "завершится в 2018 году".

Возрастают как геополитические риски, так и риски, связанные с ужесточением денежной политики в развитых экономиках: они чреваты "изменением масштабов, структуры и направления капитала между развитыми и развивающимися рынками, а также эпизодами усиления волатильности", предупреждает регулятор.

В этих условиях "альтернативные каналы для долгосрочного финансирования российских компаний" придется искать в странах бывшего СССР и БРИКС.

Долгосрочной целью для ЕАЭС становится "формирования единого платежного пространства", говорится в проекте ЦБ: собственная система передачи финансовых сообщений, аналог SWIFT на основе технологии распределенных реестров, система быстрых платежей и взаимодействие национальных систем платежных карт.

Кроме того, создается фонда облигаций стран БРиКС (BRICS Bonds Fund) под управлением Банка международных расчетов. Стратегической целью проекта является финансирование инфраструктурных проектов стран БРиКС, напоминает центробанк.