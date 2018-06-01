НАТО начнет патрулировать воздушное пространство над Черногорией

НАТО со следующей недели приступит к патрулированию воздушного пространства Черногории, которая год назад вступила в альянс, сообщила пресс-служба организации.

"Страны НАТО — Италия и Греция — начнут воздушное патрулирование НАТО над Черногорией 5 июня", - говорится в сообщении.

"Поскольку страна не располагает собственными истребителями, она попросила союзников помочь обеспечить безопасность ее воздушного пространства … Итальянские и греческие истребители будут по-прежнему базироваться в своих странах, поднимаясь в небо по мере необходимости", - пояснили в альянсе.

Согласно правилам НАТО, военно-воздушные силы стран-участниц должны располагать по меньшей мере двумя истребителями в круглосуточной готовности. Испания, Португалия и Франция сейчас участвуют в патрулировании воздушного пространства над Литвой, Латвией и Эстонией.

Венгрия и Италия также регулярно помогают патрулировать воздушное пространство Словении, в то время как Греция и Италия поддерживают воздушное патрулирование над Албанией.

Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса в начале июня 2017 года.

Ранее министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявлял, что власти страны увеличат оборонный бюджет республики в текущем году до 1,7% ВВП, что составит свыше 53 миллионов евро.