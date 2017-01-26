Черногория станет членом НАТО к следующему саммиту альянса

Протокол о вступлении Черногории в Североатлантический альянс уже утвердили парламенты 21 государства-члена, в четверг ожидается еще одна ратификация, к следующему саммиту НАТО Подгорица рассчитывает стать полноправным членом альянса, заявил премьер-министр Душко Маркович на встрече с генсеком организации Йенсом Столтенбергом.

Трансляция пресс-конференции после двусторонней встречи из штаб-квартиры альянса в Брюсселе велась в четверг на официальном сайте НАТО.

"Мы удовлетворены динамикой процесса ратификации протокола. Убежден, что уже сегодня еще одна страна-член НАТО (Франция) ратифицирует протокол, и с уверенностью ожидаю, что Черногория на саммите этого года будет присутствовать как новый член НАТО", — сказал глава правительства республики.

Маркович отметил, что на прошедших 16 октября парламентских выборах в Черногории победили "евроатлантические и проевропейские силы", поэтому нынешние власти в Подгорице планируют после прохождения ратификации всеми странами-членами альянса "как можно скорее" утвердить решение о членстве в НАТО в парламенте республики и завершить процесс.

По словам главы правительства, "мы в последнее время были подвержены различному давлению, чтобы Черногория была остановлена на пути интеграции в НАТО, но государство с помощью демократических институтов смогло успешно противостоять данному давлению".

Среди попыток подобного воздействия на интеграцию республики в Североатлантический альянс Маркович назвал продолжающийся бойкот работы Скупщины (парламента) республики 39 депутатами оппозиции, который, по его мнению, является частью "плана дестабилизации Черногории с целью помешать ее вступлению в НАТО".

В свою очередь генсек НАТО похвалил усилия руководства Черногории по вступлению в НАТО, начатое посильное участие в миссиях альянса. Столтенберг выразил уверенность, что скоро сможет приветствовать черногорцев в качестве полноправных членов организации. Он отметил, что, по его данным, Сенат США должен в ближайшее время ратифицировать протокол о вступлении Подгорицы, так как документ уже прошел одобрение сенатского комитета по внешней политике.