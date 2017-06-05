Черногория официально стала членом НАТО

Черногория официально становится 29-м членом НАТО сегодня, 5 июня.

Как сообщает Foreign Brief, церемония поднятия флага страны в Брюсселе запланирована на среду, 7 июня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном 5 июня примут участие в церемонии передачи в государственном департаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о присоединении этой балканской республики.

Президент Черногории Филип Вуянович вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом проведут пресс-конференцию.

Издание отмечает, что годовой военный бюджет Черногории составляет около $60 миллионов и является наименьшим среди стран-членов НАТО.

"Эта сумма не изменит ситуацию для Альянса, однако вполне может иметь серьезные последствия для самой страны", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о влиянии РФ.

Как известно, против вступления страны в НАТО выступает Россия, которая является крупнейшим инвестором в Черногории. Москва уже заблокировала ввоз черногорского вина на территорию РФ, отказала во въезде политическим лидерам страны и задержала чиновников, которые являются сторонниками политики НАТО.