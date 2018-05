Франция обошла все страны мира по темпу роста богатства миллиардеров

13 богатейших жителей Франции с начала года увеличили свое состояние на $27,6 млрд, или на 12%.

По темпам роста капиталов французы опередили японцев, китайцев и американцев, которые тоже богатели, но значительно медленнее, следует из нового индекса миллиардеров, которое составило агентство Bloomberg.

Основной вклад в первенство Франции внесли Бернар Арно и Франсуа Пино, которые на двоих заработали за пять месяцев $22,3 млрд. Богатейший европеец Арно с состоянием $76,4 млрд возглавляет бизнес-группу LVMH, которая владеет брендами Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Dior, Givenchy, Kenzo, Bulgari, Hublot. 81-летний Пино (с состоянием, оценивающимся в $35,5 млрд) руководит группой Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Brioni, Puma.

Причиной роста доходов Арно и Пино Bloomberg называет возросший спрос на люксовые бренды в Китае, а также стремительное развитие электронной торговли. Помимо этого, на доходах Пино положительно сказывается деятельность аукционного дома Christie’s в Лондоне, которым также владеет группа Kering.

$2,4 млрд к своему состоянию с начала года добавили владельцы Chanel, братья Ален и Жерар Вертхаймеры, $3,7 млрд — богатейшая жительница Франции, владелица L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс.

При этом Bloomberg указывает, что и среди французов есть те, кто, наоборот, сократил свое состояние. $2,6 млрд c начала года потерял телекоммуникационный магнат, совладелец газеты Le Monde и владелец прав на песню Фрэнка Синатры My Way Ксавье Ниль.

В начале апреля агентство признало Арно самым богатым человеком в Европе, тогда его состояние оценивалось в $70,7 млрд. Он обошел испанского бизнесмена Амансио Ортегу с состоянием в $70,2 млрд.