КНДР отменила запланированные переговоры с Южной Кореей

Пхеньян отменил встречу с Сеулом на высоком уровне, которая была запланирована на среду, 16 мая, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Причиной для такого решения стали продолжающиеся совместные учения Военно-воздушных сил США и Южной Кореи. Как отмечает Yonhap, Центральное телеграфное агентство КНДР назвало учения «репетицией вторжения» и провокацией для «потеплевших» отношений между двумя Кореями.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея проведут переговоры на высоком уровне. Встречу планировалось устроить в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне между двумя странами. От КНДР на встречу должна была прибыть делегация из 29 человек, возглавляемая председателем Комитета по мирному объединению Ри Сон Гвоном. От Южной Кореи должен был прибыть министр объединения Чо Мён Гён и еще четверо чиновников.

В Сеуле заявляли, что переговоры предлагалось провести с целью создать фундамент для «устойчивого развития и прочного мира». Это была первая встреча делегаций двух стран, запланированная после встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, прошедшей 27 апреля.

Главы государств тогда пообещали заключить мирное соглашение до конца 2018 года и работать в направлении полной денуклеаризации полуострова.

15 мая в СМИ появилась информация о том, что на ядерном полигоне в КНДР «полным ходом» идут работы по демонтажу оборудования.