Сеул сообщил о восстановлении коммуникационного канала с КНДР

После предложения провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне Пхеньян "восстановил" специальную линию связи, через которую будет вестись диалог "на высоком уровне".

Как сообщает информационное агентство Yonhup в среду, 3 января, представители обеих сторон впервые за два года провели первый тестовый телефонный разговор. Указывается, что звонок совершил северокорейский чиновник.

Ведомство назвало "очень значительным" решение северокорейского руководства возобновить работу коммуникационного канала.

Накануне Сеул предложил провести переговоры с КНДР 9 января. Это предложение последовало на следующий день после заявления Пхеньяна о возможности переговоров с Южной Кореей. Во время новогоднего обращения лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к диалогу с Сеулом, а также отметил, что может отправить делегацию Северной Кореи на зимние Олимпийские игры.

"Мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу", - указал он, добавив, что усилия в этом процессе должны прилагать обе стороны. Одновременно Ким Чен Ын однозначно признал необходимость реализации северокорейской ядерной программы.

Переговоры между КНДР и Южной Кореей будут проходить в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме через специальную связь.