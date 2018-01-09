Южная и Северная Кореи восстановят «горячую линию» между военными

Южная Корея и КНДР решили возобновить работу «горячей линии» между военными. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда сегодняшних переговоров.

"В ходе проходящих в пограничном пункте Пханмунчжом межкорейских переговоров на министерском уровне достигнута договоренность о немедленном возобновлении работы «горячей линии» между военными Юга и Севера в Желтом море", - говорится в сообщении Всемирного корейского радио.

Как известно, на утреннем заседании стороны обменялись предложениями по улучшению отношений, а также возможному участию СК в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

В частности, северокорейская сторона предложила направить в Пхенчхан официальную делегацию, группу деятелей искусств и демонстрационную команду по тхэквондо.

В свою очередь представители Южной Кореи предложили совместное участие спортсменов обеих стран в церемониях открытия и закрытия Игр, направить в Пхенчхан группу поддержки и провести переговоры представителей Обществ Красного Креста Юга и Севера для организации в феврале встречи разделенных семей, а также возобновить переговоры по военным вопросам в целях предотвращения пограничных конфликтов.

Стороны на переговорах представляют делегации из пяти человек во главе с министром по делам воссоединения РК Чо Мен Гюном и председателем северокорейского комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвоном.

Следует отметить, что это первые с 2015 года официальные переговоры между КНДР и Южной Кореей.