Volkswagen показал бюджетный электрический кроссовер

В рамках Пекинского автосалона дебютировал бюджетный электрический кроссовер SOL E20X. Новинка представляет собой совместное детище компаний Volkswagen и JAC, и будет продаваться исключительно на китайском рынке.

Электрический вседорожник суббренда SOL построен на базе электрокара JAC iEV7S. Габариты модели составляют 4,1 х 1,75 х 1,56 м, а размер колесной базы равен 2,5 м, пишет e-move.

За движение SOL E20X отвечает 116-сильный электромотор (270 Нм). Указанный запас хода на одном заряде - 300 км.

Новый электрический кроссовер оснащен мультимедиа с 7-дюймовым экраном, 4G-интернетом, камерой кругового обзора, системой очистки воздуха в салоне. Салон оббит тканью и алькантарой.

Продажи SOL E20X должны начаться во втором полугодии 2018-го. Ориентировочная цена новинки - $25-30 тыс.