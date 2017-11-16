Volkswagen Group намерена потратить $11,8 млрд на производство электромобилей

Volkswagen Group в четверг сообщила, что к 2025 году планирует потратить 10 миллиардов евро ($11,8 миллиарда) на разработку и производство гибридных автомобилей и электромобилей в ожидании ужесточения норм в Китае.

Группа, которая включает автопроизводителей Volkswagen AG и Audi AG, намерена в ближайшие два-три года выпустить 15 моделей автомобилей на альтернативных источниках энергии (new energy vehicles, NEV) и еще 25 - после 2025 года, сказал Рейтер в четверг глава китайского подразделения компании Йохем Хайцман.

Квоты на производство и продажу NEV в Китае, которые вступят в силу в 2019 году, спровоцировали заключение целого ряда сделок в сфере производства электромобилей. Компании представляют новые модели, надеясь соблюсти минимальные нормы. Автопроизводители, которые не выполнят требования, должны будут приобретать права на работу на китайском рынке.

Volkswagen уже выпустила на китайский рынок около 10 моделей NEV, но все они - импортированные, а объемы продаж ограничены, сообщила представитель компании.

Хайцман, выступая в преддверии автосалона в Гуанчжоу, добавил, что группа намерена продавать 400.000 автомобилей на альтернативных источниках энергии в год к 2020 году и 1,5 миллиона в год к 2025 году.

По словам Хайцмана, дальность пробега некоторых моделей составит 400-600 километров без подзарядки. Для сравнения, дальность пробега электромобиля Model S Tesla составляет от 490 до 632 километров в зависимости от емкости аккумулятора, согласно данным компании.

“Нам нужны большие объемы автомобилей на альтернативных источниках энергии... мы работаем над этим в полную силу”, - сказал Хайцман.