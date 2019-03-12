Volkswagen за 10 лет намерен построить 22 млн электромобилей

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) намерен выпустить 22 млн электромобилей за 10 лет и увеличить число моделей на электрической тяге к концу 2028 года до 70, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник одновременном с годовым отчетом.

Ранее планировалось, что все бренды группы за этот период произведут 15 млн электромобилей 50 различных моделей.

Кроме того, Volkswagen Group утвердила программу полной декарбонизации (отказа от ископаемого топлива) производства. К 2050 году группа компаний рассчитывает достичь углеродной нейтральности.

Прошлой осенью Volkswagen объявил о намерении инвестировать 30 млрд евро в развитие электромобилей до 2022 года. А затем нарастил объем планируемых капиталовложений до 44 млрд евро до конца 2023 года. Одной из самых сложных задач на этот период будет сохранение рентабельности на фоне высоких затрат, торможения экономики и торговых споров США с Китаем и другими странами.

Во вторник руководство компании подтвердило прогноз роста выручки на 2019 год на уровне до 5%, несмотря на ослабление подъема на авторынках по всему миру. Рентабельность в этом году, как ожидается, останется в диапазоне от 6,5% до 7,5% выручки.

Пока представлены лишь две из 70 новых моделей: Audi E-Tron и Porsche Taycan. Массовое производство обеих начнется с 2019 года. Volkswagen сообщила, что предварительные заказы для каждой новой модели уже превысили 20 тыс. электромобилей.

В качестве стратегических партнеров в сфере производства аккумуляторов и компонентов для них выбраны LG Chem, SKI, CATL и Samsung.

Помимо одноименного бренда, германскому автоконцерну Volkswagen принадлежат марки легковых автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоциклы Ducati, грузовики MAN, Scania и Volkswagen Commercial.