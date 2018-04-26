Турция официально подала заявку на проведение футбольного Евро-2024

Представители Футбольной федерации Турции (ФФТ) посетили штаб-квартиру УЕФА и подали заявку на проведение финального турнира Евро-2024.

Заявку генеральному секретарю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодору Теодоридису в четверг, 26 апреля, в штаб-квартире УЕФА вручил президент ФФТ Йылдырым Демиререн. Об этом сообщает сайт УЕФА.

О желании провести чемпионат Европы 2024 года по футболу Турция объявила в марте 2017-го, а сегодня официально подала заявку - за день до окончания срока подачи заявок.

Ранее на этой неделе заявку на проведение финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу подала Германия.

В ближайшие недели администрация УЕФА начнет оценку заявочных досье. На этом этапе европейская организация может потребовать доработать заявки или дать разъяснения по тем или иным вопросам. До сентября 2018 года УЕФА в письменном виде подготовит и опубликует оценочный отчет по каждой заявке.

Организатор Евро-2024 будет избран 27 сентября 2018 года путем голосования на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне.