Курсы валют в банках Минска на 24 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,002 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 2,007 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,444 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,455 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23(снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25(снизился на 0,02 рубля).