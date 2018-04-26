Курсы валют в банках Минска на 26 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 2,004 рубля, минимальный курс снизился вырос на 0,005 рубля и составил 2,01 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,439 рубля, минимальная продажа вырос на 0,003 рубля и составила 2,45 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23(снизился на 0,03 рубля).