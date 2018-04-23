Курсы валют в банках Минска на 23 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,005 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,014 рубля и составила 2,454 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,014 рубля и составила 2,465 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,27(снизился на 0,02 рубля).