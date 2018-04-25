Курсы валют в банках Минска на 25 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2 рубля, минимальный курс снизился вырос на 0,002 рубля и составил 2,005 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,44 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,447 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26(вырос на 0,01 рубля).