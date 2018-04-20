Последнее обновление: 20.04.2018 17:25

Курсы валют в банках Минска на 20 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,02 рубля и составил 1,995 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,013 рубля и составил 2,005 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,022 рубля и составила 2,468 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,021 рубля и составила 2,479 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26(снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29(снизился на 0,03 рубля).

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