Курсы валют в банках Минска на 19 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 2,015 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,017 рубля и составил 2,018 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,015 рубля и составила 2,49 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,026 рубля и составила 2,5 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29(вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,32(вырос на 0,02 рубля).