Курсы валют в банках Минска на 18 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,015 рубля и составил 2,02 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,008 рубля и составил 2,035 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,505 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,526 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,3(вырос на 0,03 рубля).