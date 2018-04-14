Курсы валют в банках Минска на 14 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,035 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,043 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,5 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,036 рубля и составила 2,528 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26(снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27(снизился на 0,06 рубля).