Курсы валют в банках Минска на 12 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,02 рубля и составил 2,03 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,023 рубля и составил 2,047 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,028 рубля и составила 2,502 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,037 рубля и составила 2,564 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29(вырос на 0,05 рубля), минимальный курс продажи составил 3,33(вырос на 0,06 рубля).