Курсы валют в банках Минска на 12 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,04 рубля и составил 2,05 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,01 рубля и составил 2,07 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,055 рубля и составила 2,53 рубля, минимальная продажа выросла на 0,034 рубля и составила 2,564 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24(вырос на 0,06 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27(не изменился).