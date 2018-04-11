Курсы валют в банках Минска на 11 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,02 рубля и составил 2,01 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,062 рубля и составил 2,06 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,028 рубля и составила 2,475 рубля, минимальная продажа выросла на 0,073 рубля и составила 2,53 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18(снизился на 0,15 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27(снизился на 0,05 рубля).