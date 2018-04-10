Курсы валют в банках Минска на 10 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,029 рубля и составил 1,99 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,032 рубля и составил 1,998 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,041 рубля и составила 2,447 рубля, минимальная продажа выросла на 0,047 рубля и составила 2,457 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33(снизился на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,32(снизился на 0,08 рубля).