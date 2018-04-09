Последнее обновление: 09.04.2018 12:04

Курсы валют в банках Минска на 9 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 1,961 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,966 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,406 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,41 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37(снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,4(снизился на 0,01 рубля).

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