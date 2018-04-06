Последнее обновление: 06.04.2018 10:02

Курсы валют в банках Минска на 6 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,961 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,965 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,402 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,41 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,4(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,41(не изменился).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование