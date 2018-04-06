В Еврокомиссии заявили, что ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2"

Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет, сообщил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

"Мы считаем, что "Северный поток" не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", - сказал Ристори на брифинге в пятницу в Киеве, уточнив, что, тем не менее, "о санкциях речи идти не может".

По его словам, на сегодня ЕК рассматривает два пути дальнейших действий, "не больше и не меньше".

Первый из этих путей предусматривает "предоставление мандата на проведение переговоров с РФ по "Северному потоку", второй — внесение изменений в газовую директиву ЕС, чтобы распространить требования этой директивы на все газовые трубопроводы, в том числе на трубопроводы из третьих стран". Он сообщил, что на сегодня за это предложение уже проголосовал Европейский парламент и теперь в Европейском совете идут обсуждения, какие именно изменения вносить в эту директиву.

Он добавил, что ЕК будет добиваться того, чтобы "Северный поток-2" соответствовал таким принципам европейского законодательства как "прозрачность", "недискриминационность", определенной мерой "разделение", а также "возможность доступа третьих сторон к сети".

В свою очередь, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что "Северный поток-2" не имеет ничего общего с диверсификацией поставок газа в Европу и ничего общего с экономикой: "Это чисто политический проект, который направлен против Украины".