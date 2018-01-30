Последнее обновление: 30.01.2018 18:05

ЕК планирует до конца года принять поправки к газовой директиве

Еврокомиссия надеется до конца года принять поправки к газовой директиве, а затем возобновить процесс получения мандата на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток 2", сообщил журналистам руководитель отдела по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

По его словам, процесс получения мандата приостановлен, потому что в настоящее время Еврокомиссия обсуждает поправки к газовой директиве ЕС, которая касается импортных газопроводов.

После того, как поправки будут приняты, нужно будет вести переговоры с Россией, потому что может возникнуть конфликт между европейским и российским законодательством в этой сфере, что потребует дискуссий для нахождения условий работы газопровода "Северный поток 2", сказал чиновник.

Он также отметил, что пока вопрос о том, будет ли исключительная экономическая зона Германии, по которой планируется проложить газопровод, подпадать под европейское регулирование, всё еще обсуждается в Совете Европы.

"Мы полагаем, что должны завершить работу над поправками до конца этого года", - сказал европейский чиновник.

Ранее Еврокомиссия запросила государства-члены ЕС о предоставлении мандата для начала переговоров с РФ о статусе газопровода. Только 7-8 стран поддержали мандат, несколько стран не определились, а некоторые высказались против. Более того, юристы и Европейского Совета, и Еврокомиссии определили, что Третий энергопакет не применим к морским трубопроводам из третьих стран.

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