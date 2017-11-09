Последнее обновление: 09.11.2017 10:53

Еврокомиссия сочла ненужным "Северный поток-2"

Еврокомиссия не считает необходимым создание газопровода "Северный поток-2", так как она ждет сокращения потребления "голубого топлива" в Евросоюзе в будущем, говорится в материалах ЕК.

"Импорт газа в Евросоюз, как ожидается, останется стабильным к 2030 году, ввиду сокращающегося внутреннего производства и потребления (этого топлива – ред.). Ввиду существования хорошо развитой инфраструктуры по импорту (газа) и ожидающейся конкурентоспособности поставок СПГ после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, Евросоюз "будет продолжать поддерживать" сохранение транзита российского газа в ЕС через Украину, отмечает ЕК.

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