Последнее обновление: 06.04.2018 15:45

Новым правительством Меркель довольны менее трети немцев

Четвертое правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель, сформированное в марте 2018 года, начало работу в тяжелой ситуации. С одобрением к нему относятся лишь 32 процента жителей Германии. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ARD и издания Die Welt и опубликованные в пятницу, 6 апреля.

Согласно им, 64 процента немцев новым правительством недовольны или "скорее недовольны".

В сентябре 2017 года с одобрением к правительству относился 51 процент жителей Германии. За полгода этот показатель уменьшился на 19 процентов. При этом Ангела Меркель остается самой популярной фигурой в своем кабинете. Хорошим канцлером ее считают 57 процента опрошенных, что, впрочем, на 18 процентов меньше, чем в сентябре 2017 года. На втором месте по популярности министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier). 55 процентов жителей Германии считают его хорошим главой экономического ведомства.

Одну из причин недовольства немцев правительством демонстрирует тот же опрос. Большинство жителей Германии считает, что немецкое общество разделено. 83 процента опрошенных называют серьезной проблемой разделение на богатых и бедных. 76 процентов считают, что в немецком обществе недостаточно развита толерантность к другому мнению. 67 процентов видят проблему в различиях между исламом и другими религиями.

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