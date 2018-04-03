ЕК предложит странам ЕС стандарты защиты внутренних документов от подделки

Еврокомиссия в скором времени представит на рассмотрение стран-членов Евросоюза законодательную инициативу по улучшению и гармонизации стандартов защиты от подделки внутренних удостоверений личности граждан и резидентов стран-членов ЕС, сообщили РИА Новости в Еврокомиссии.

"Речь идет, в том числе, о гармонизации некоторых элементов, обеспечивающих безопасность документов, и приведении их в соответствие с международными стандартами", - сказал собеседник агентства.

Сейчас только 13 из 28 стран ЕС выдают внутренние удостоверения личности с биометрическими данными. За исключением Великобритании и Дании, эти документы разрешены к использованию гражданами государств ЕС при их путешествии в границах Шенгенской зоны и ряда государств за ее пределами, а также при возвращении в ЕС из третьих стран.

С учетом того, что внутренние удостоверения личности более компактны и менее дорогостоящи, они более распространены, чем паспорта граждан ЕС.

В ЕС проблема подделки документов стоит остро, а торговля паспортами, по словам действующего директора Европола Роба Уэйнрайта, приобрела масштабы "настоящей эпидемии". Только согласно официальным данным, число лиц, проживающих в ЕС по чужим документам, сейчас оценивается в 20 тысяч. По информации СМИ, "оформление" на себя украденного паспорта гражданина ЕС в среднем обходится претенденту в сумму от 500 до 3500 евро, а "столицей" поддельных документов сегодня являются Афины.