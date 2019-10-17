Последнее обновление: 17.10.2019 11:35

Европарламент на 1 месяц отложил начало работы новой Еврокомиссии

Запланированное на 1 ноября начало работы новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) будет перенесено.

Руководство Европарламента в среду, 16 октября, отменило ранее утвержденный план действий из-за того, что трем странам, Франции, Румынии и Венгрии, необходимо представить новые кандидатуры на должности еврокомиссаров взамен ранее выдвинутых, но отклоненных по различным причинам.

Ранее глава парламента Давид Сассоли заявил, что начало работы Урсулы фон дер Ляйен может быть перенесено на 1 декабря, передает DW.

Кандидатуры представителей Венгрии и Румынии были отклонены Комиссией по правовым вопросам в связи с предполагаемым финансовым конфликтом интересов. Кандидат от Франции, Сильви Гуляр, не была допущена до работы после собеседований в двух комитетах Европарламента. Гуляр в том числе фигурирует в деле о фиктивном найме на работу.

Кандидатура Урсулы фон дер Лайен была утверждена в июле 2019 года с минимальным перевесом. При этом кандидаты на посты еврокомиссаров должны пройти собеседования в парламентских комитетах. Последним этапом выдвижения кандидатур на должности еврокомиссаров является утверждение их на пленарном заседании. Первоначально это было запланировано на 23 октября, но в среду этот вопрос был снят с повестки дня. Новая дата слушаний пока не утверждена. Урсула фон дер Лайен станет первой женщиной, которая возглавит Еврокомиссию, и первым представителем Германии на этой должности с конца 1960-х годов.

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