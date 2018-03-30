Отток капитала из фондов актив РФ за неделю составил $90 млн

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 22 по 28 марта 2018 года составил $90 млн против притока около $90 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Чистый отток капитала из российских акций через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $70 млн против притока $60 млн неделей ранее. При этом из фондов, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток в размере $60 млн против оттока $10 млн неделю назад.

По итогам недели, завершившейся 28 марта, отток капитала из облигаций РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) составил $20 млн по сравнению с притоком $30 млн на прошлой неделе. При этом в фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован отток в объеме $10 млн против оттока $1 млн неделей ранее.