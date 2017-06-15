Американский Сенат обрушил стоимость российских акций на 340 миллиардов рублей

Российский фондовый рынок свалился в пике на фоне решения Сената США одобрить ужесточение антироссийких санкций и новой волны падения цен на нефть.

На торгах в четверг индекс ММВБ рухнул на 2,94%, а входящие в него компании подешевели на 320 миллиардов рублей. Обвал стал рекордным с января 2016 года, а значение индекса опускалось до минимальной отметки за 15 месяцев, пишет finanz.ru.

Индекс РТС, отражающий долларовую цену крупнейших российских компаний, похудел почти на 6 млрд долларов и впервые с ноября пробил "психологическое дно" на уровне 1000 пунктов.

Гонку вниз возглавили акции госбанков, для которых в новом санкционном пакете предусмотрены более жесткие ограничения на валютные кредиты - максимальный срок займов будет сокращен с 30 до 14 дней.

Сбербанк подешевел на 123 млрд рублей (4,4%) за 5 часов торгов, ВТБ - на 16 млрд (2,1%). В результате "тандем" госбанков, один из которых принадлежит ЦБ, а другой - правительству РФ, упали до минимумов за 10 месяцев и два года соответственно.

На 98 млрд рублей стал дешевле "Газпром", которому санкционный пакет может полностью перекрыть финансирование трубопроводных проектов - от "Силы Сибири" до Nord Stream 2.

Зампред правления холдинга Александр Медведев заверил РИА Новсти, что новые меры "не окажут влияния", но рынок ему не поверил: котировки "национального достояния" просели на 3% за день и 38% с начала года, погрузившись на глубины, которых МосБиржа не видела с "черного вторника" 2014 года.

В тяжелую депрессию впали акции "Роснефти", которой, как и банкам, санкции сократят срок валютных кредитов (с 90 до 30 дней). Крупнейшая нефтяная компания РФ с долгом на четверть резервов ЦБ подешевела на 3%, до минимума с марта 2016 года.

Падение российского рынка продолжается практически без остановок 6 месяцев подряд, объемы нарастают, и ситуация уже напоминает 2008-й год, говорит зам гендиректора по инвестициям "Универ Капитала" Дмитрий Александров: с начала года ММВБ потерял 22%, а это в теории означает начало "медвежьего фазы".

С рынка уходят иностранные инвесторы, которые ставили на улучшение отношений с США; у тех же, кто продолжает сидеть в акциях, начинаются маржин-коллы, и они вынуждены сбрасывать бумаги из-за убытков, рассказывает глава операций на рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

По данным EFPR, с начала года нерезиденты вывели с российского рынка почти 1,5 млрд долларов. Акции покупались в надежде на потепление с Западом, но реальность оказалась мрачной, констатирует старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова: "Мы можем сколько угодно говорить о возможности приспособиться к ограничениям, но если деньги в экономику не поступают, развиваться ей банально не на что".

В начале следующей недели индекс ММВБ найдет точки опоры в районе 1760-50 пунктов, это еще на 3-4% ниже текущих уровней, говорит аналитик главный аналитики УК "СкайВиндФинанс" Александр Потавин, но будет ли ощутимый отскок наверх - большой вопрос.

"Видно, что наш рынок крупные игроки сдвигают на более низкие ценовые уровни, где мы можем застрять до начала осени", - предупреждает он.