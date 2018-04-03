Курсы валют в банках Минска на 3 апреля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,95 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 1,955 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,4 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,408 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,41(снизился на 0,01 рубля).