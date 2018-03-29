Последнее обновление: 29.03.2018 17:42

Южная Корея и КНДР договорились провести саммит 27 апреля

КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, передало в четверг информационное агентство Рёнхап по итогам подготовительных переговоров.

Для дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились провести еще один раунд рабочих переговоров 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.

Делегацию Северной Кореи из трех человек на подготовительной встрече возглавлял председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Южнокорейскую сторону представлял министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн. Они разговаривали друг с другом в пункте переговоров Пханмунджом в северной части демилитаризованной зоны.

Саммит должен состояться в Пханмунджоме в южной части демилитаризованной зоны. В ходе дальнейшей подготовки к нему КНДР и Южная Корея должны обсудить вопросы протокола, охраны и допуска прессы.

Если встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоится, это будет уже третий саммит двух корейских государств. В последний раз такая встреча состоялась 11 лет назад, в октябре 2007 года. Первый саммит проходил в июне 2000 года.

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