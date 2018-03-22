Последнее обновление: 22.03.2018 18:07

Mercedes-Benz отзывает в РФ почти 12,4 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности

Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в РФ 12 371 автомобиль, говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Речь идет о марках Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL, проданных с 2011 по 2017 гг. Причиной отзыва является "возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда". На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

"Мерседес-Бенц РУС" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

"Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - отмечается в сообщении.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование