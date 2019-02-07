В России отозвали 207 автомобилей Bentley

Официальный представитель британской Bentley в России — ООО «Фольксваген Груп Рус» — отзывает 207 автомобилей моделей Continental и Mulsanne, сообщает Росстандарт.

Из-за ошибки в программном обеспечении будут отозваны 111 автомобилей Bentley Continental 2018 года. Как поясняет ведомство, ошибка может вызвать отключение на время усилителя рулевого управления, что может привести к ДТП.

Также отзыву подлежат 96 автомобилей Bentley Mulsanne, реализованных с 2012 по 2018 год. Причина — крепления ремней безопасности, которые не удовлетворяют требованиям по нагрузке, из-за чего ремни на задних сиденьях могут оторваться в случае столкновения.

VIN-номера машин, которые подлежат отзыву, опубликованы на сайте Росстандарта.

Все работы по обновлению ПО и замене креплений ремней будут проведены бесплатно для владельцев машин.