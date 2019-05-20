АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи Lada из-за возможных проблем с тормозами

АвтоВАЗ отзывает 32,892 тысячи автомобилей Lada Largus из-за возможных проблем с педалью тормоза, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 32,892 тысяч автомобилей марки Lada Largus. Программа мероприятий представлена ПАО "АвтоВАЗ", являющимся официальным изготовителем Lada на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодня. Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза", - говорится в сообщении.