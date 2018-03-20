Послы G7 призвали Украину отменить е-декларации для антикоррупционеров

Послы стран "Большой семерки" заявили о несоответствии требований е-декларирования для антикоррупционных активистов международным обязательствам Украины и призвали Киев отменить их. Об этом говорится в заявлении послов G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония), опубликованном в Twitter канадского председательства группы поддержки послов "Большой семерки".

"Требования по е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, которые негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что G7 решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона, до 1 апреля.

Как сообщалось, в марте 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Президент Петр Порошенко 8 июля 2017 года подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования для антикоррупционных общественных активистов. В частности, это проекты законов № 6674 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи" и № 6675 «О внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс».

Процесс подачи электронной декларации продолжается до 1 апреля.