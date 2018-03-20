Последнее обновление: 20.03.2018 12:58

Курсы валют в банках Минска на 20 марта 2018 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 1,963 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 1,967 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,418 рубля, минимальная продажа выросла на 0,009 рубля и составила 2,42 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41(снизился на 0,01 рубля).

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