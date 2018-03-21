Курсы валют в банках Минска на 21 марта 2018 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 1,959 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 1,963 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,014 рубля и составила 2,404 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,012 рубля и составила 2,408 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,4 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41(не изменился).