Последнее обновление: 21.03.2018 11:57

Курсы валют в банках Минска на 21 марта 2018 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 1,959 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 1,963 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,014 рубля и составила 2,404 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,012 рубля и составила 2,408 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,4 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41(не изменился).

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