Курсы валют в банках Минска на 19 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,963 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,963 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,414 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,009 рубля и составила 2,411 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,4 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42(снизился на 0,02 рубля).