В марте в Италии туристов бесплатно пустят в закрытые музеи

В Италии 24 и 25 марта путешественники смогут бесплатно увидеть около 1000 местных достопримечательностей, многие из которых закрыты для посещения большую часть года.

Это станет возможным в рамках фестиваля Giornate FAI di Primavera, который организует Итальянский фонд защиты окружающей среды, сообщает 34travel.

Фестиваль проводится уже 25 лет. В 1993 году он охватил всего 50 точек, в 2018-м их уже более 1000. Во время "Весенних дней-2018" можно будет попасть в 200 храмов, 79 дворцов и 32 замка, посетить 2 форта, 24 парка, 15 археологических объектов и еще сотни знаковых мест.

Из самых ярких объектов интереса стоит выделить Дворец Джустиниани в Риме, известный восхитительными фресками и своей ролью в истории итальянского масонства; знаменитое Ca' Vendramin Calergi – казино Венеции; Национальный археологический музей в Таранто, где можно взглянуть на артефакты времен палеолита, неолита и бронзового века; стадион Джузеппе Меацца в Милане – домашняя арена "Милана" и "Интера" (посетителей пустят даже в раздевалки футболистов); церковь Сан-Франческо-дель-Прато в Парме, которая раньше была тюрьмой.

В фестивале участвуют 400 населенных пунктов по всей Италии. На сайте FAI опубликован полный список доступных локаций с поиском по регионам и городам.

Продолжительность каждой экскурсии зависит от объекта и наплыва людей. На некоторые из них нужно зарегистрироваться заранее. Посещение организуют по принципу free donation: плати, сколько считаешь нужным.